Nach Überfall: Carmen Geiss findet "zurück in altes Leben"

Carmen Geiss (60) hat sich nach dem brutalen Überfall auf ihre Villa erneut mit nachdenklichen Worten – und einer geschickt verpackten Werbebotschaft – an ihre Anhänger gewandt. Nur zwei Wochen nach der schockierenden Attacke, bei der vier maskierte Täter sie in ihren eigenen vier Wänden überfielen, gibt die TV-Darstellerin Einblicke in ihre Gefühlswelt. "Langsam finde ich den Weg zurück in mein altes Leben. Ich kann nicht ewig in der Vergangenheit verharren, so schwer sie auch war", schrieb sie zu einem Instagram-Beitrag, in dem sie ein bodenlanges Kleid ihrer eigenen Marke bewirbt. Carmen zeigt sich entschlossen, den Blick nach vorn zu richten, doch einige Fans sehen ihre Posts weiterhin kritisch.

Bereits kurz nach der Attacke erntete Carmen Kritik, als sie trotz des Vorfalls schnell wieder Werbung für ihre Modemarke "Roberto Geissini" teilte. Ihre schmissige Rechtfertigung damals: "Wir sind Unternehmer, keine Unterlasser." Auch jetzt gibt es gemischte Reaktionen auf ihre jüngsten emotionalen Worte. Während viele Fans in den Kommentaren Unterstützung zeigen, äußern andere Zweifel an der Echtheit ihrer schnellen Genesung und kritisieren ihre neue, blumige Ausdrucksweise. "Ich mochte euch sehr gerne, aber dass ihr sogar aus diesem Überfall profitieren wollt, finde ich etwas erbärmlich", schreibt etwa eine Nutzerin. Dennoch hält die Unternehmerin an ihrer Entscheidung fest, direkt wieder ins Business einzusteigen: "Man muss beginnen, wieder zu leben. Für sich. Für die, die einen lieben."

Carmen wurde 1965 in Köln geboren und machte zunächst als Fitnessmodel auf sich aufmerksam. In den 1980er-Jahren wurde sie zur Miss Fitness gekürt und baute sich eine Karriere als Aerobic-Trainerin auf. Bekanntheit erlangte sie vor allem an der Seite ihres Ehemanns Robert Geiss (61). Gemeinsam wurden sie ab 2011 durch die Reality-TV-Serie "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTL II deutschlandweit bekannt. Dort zeigt sich Carmen als lebensfrohe Millionärsgattin mit markanter Stimme und Hang zu Luxus. Neben dem TV-Format versuchte sie sich auch als Sängerin und veröffentlichte mehrere Songs.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im November 2024

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, TV-Stars