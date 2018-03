Sie sind auf der Überholspur! Vor wenigen Tagen bringen Pietro Lombardi (25) und Kay One (33) ihre Single "Señorita" auf den Markt und schon klettert der Sommerhit an die Spitze der deutschen Single-Charts. Vom Erfolg überwältigt, fehlen dem Rapper bei Instagram fast die Worte. "Ich komm einfach nicht klar. Platz 1, ich liebe euch, ihr seid die Besten, ich mein das ernst", bedankt er sich bei seinen Fans. Auch Pietro ist hin und weg. Gebührend wird der Triumph in einem Club gefeiert – und der ehemalige DSDS-Sieger nimmt seine Fans auf Snapchat mit.



