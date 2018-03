Schon bei ihrer Hochzeit hatte Victoria Swarovski (24) bewiesen: Sie liebt extravagante Kleider! Ihr neuester Red-Carpet-Look sorgt jetzt trotzdem für den besonderen Überraschungs-Effekt. Bei der UFA Anniversary Night am vergangenen Wochenende in Berlin präsentierte sich die Kristall-Erbin in einem durchsichtigen Designerkleid von ihrer sexy Seite: Sie gewährte sogar freien Blick auf ihren Slip! Doch ob der luftige Look wirklich die richtige Wahl war?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de