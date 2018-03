Der Baby-Countdown läuft! Schon im Dezember soll das Töchterchen von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (31) und seiner Verlobten Hanna Weig auf die Welt kommen. In einem YouTube-Video spricht die 21-jährige Mama in spe nun erstmals offen über ihre Schwangerschaft und verrät, wie groß die Vorfreude auf die kleine Prinzessin wirklich ist: "Es ist so brutal schön, Leute. Ich glaube, das Gefühl kann man überhaupt nicht beschreiben. Ich würde es gerade mit keinem Gefühl der Welt eintauschen."



