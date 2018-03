Schwangere Cathy Hummels (29) überzeugte im schicken Wiesn-Look! Vor wenigen Stunden präsentierte sie stolz ihren kugelrunden Babybauch – und das in einem Dirndl aus ihrer eigenen Kollektion. Beim Cathy Hummels Wiesn-Bummel by Angermaier verriet die Bald-Mami im Promiflash-Interview, wie sie das Bier-Fest als Schwangere erlebt. "Für mich ändert sich jetzt nicht so viel, außer, dass ich keine schnellen Fahrgeschäfte mehr fahren kann, was für mich viel schlimmer ist, als nichts zu trinken."



