Jessica Biel (35) gehörte bei den Emmy Awards am Sonntag zu den Hinguckern des Abends. Doch beinahe wäre für die Schauspielerin alles schiefgegangen. In ihrem Auto fiel nämlich die Klimaanlage aus und sie saß fast eine Stunde schwitzend fest. Gegenüber Extra TV plauderte sie danach die klebrigen Details der Panne aus: "Mein Rücken klebte am Sitz, mein Po klebte am Sitz, mein Oberschenkel klebte an meinem anderen Oberschenkel. Es war echt heftig."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de