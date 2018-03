O'zapft is! Seit einer Woche wird in München auf dem Oktoberfest wieder gefeiert. Die Promi-Damen haben sich natürlich so richtig in Schale geworfen. Jessica Paszka (27) sorgte mit ihrem roten Dirndl für einen echten Hingucker. Während TV-Sternchen Sarah Kern (48) auf gedeckte Farben setzte, machte Bibi Heinicke (24) ihrem Liebsten Julian (24) in rosa Tracht mit Spitze schöne Augen. Bis zum 3. Oktober wird in der bayrischen Landeshauptstadt noch gefeiert. Mal sehen, ob die Stars die Looks noch toppen können...



