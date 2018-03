Es ist Wiesn-Zeit! Seit vergangenen Samstag wird in München wieder geschunkelt und mit etlichen Mass Bier angestoßen! Wie jedes Jahr trifft sich auch die nationale Prominenz auf dem Oktoberfest. Ebenfalls in Bierzelt-Laune: Bibi Heinicke (24)! Der YouTube-Star freut sich aus einem ganz bestimmten Grund auf das beliebte Volksfest: ”Ich hab Mega-Bock! Es ist das erste Mal, dass ich richtig hier bin. Also, ich war bisher nur einmal hier, aber da bin ich quasi nur über die Kirmes gelaufen. Und jetzt bin ich das erste Mal im Zelt”, erzählte die 24-Jährige aufgeregt im Promiflash-Interview.



