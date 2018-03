Alle Augen waren auf ihre Schleife gerichtet. Seit einigen Tagen läuft in München das Oktoberfest wieder auf Hochtouren. Mit dabei – Bachelorette Jessica Paszka (27). Zur Pro 7/ Sat. 1 Wiesn trug sie ein traumhaftes rotes Dirndl, doch die meisten interessierten sich viel mehr für die Schleife. Diese sagt ja bekanntlich so einiges über den Beziehungsstatus aus. "Rechts, ich bin vergeben", freute sich die 27-Jährige im Promiflash-Interview. Tatsächlich hatte sie ihre Schleife rechts gebunden. Ist an den Trennungsgerüchten über sie und David Friedrich (27) also wirklich nichts dran?



