Ob mit Haarfarbe auf dem Kopf beim Friseur, abgeschminkt vor dem Schlafengehen oder mit Augenringe-Pads im Gesicht – Daniela Katzenberger (30) zeigt sich ihren Fans auf den sozialen Kanälen ganz uneitel. Auch ihre wenigen Body-Makel spricht die Katze ganz offen an, so wie in einem aktuellen Post. "So, heute wird wieder fleißig gedreht. P.S. Ja, ich weiß, hab käseweiße Beine", schreibt sie zu einem Facebook-Schnappschuss.



