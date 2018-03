Wem gehört denn nun ihr Herz? Eigentlich wird Sophia Thomalla (27) gerade eine heiße Romanze mit dem englischen Rocker Gavin Rossdale (51) nachgesagt. Doch trotz der Liaison mit dem Bush-Frontmann, kann sie offenbar ihren Ex Till Lindemann (54) nicht vergessen. In einem aktuellen Instagram-Post, in dem sie sich über den Wahlerfolg der AfD beschwert, bezeichnet sie den Rammstein-Rocker jedenfalls immer noch als ihren Partner: "Gerade weil ich aus dem Osten komme, weiß ich von meiner Familie und von meinem Partner, was es bedeutet, vor verschlossenen Grenzen zu stehen." Da Gavin ursprünglich aus Großbritannien kommt, beziehen sich Sophias Worte ganz eindeutig nicht auf ihn.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de