"Sehr großer Fan": Sophia Thomalla schwärmt von AYTO-Anna

Sophia Thomalla (35) nimmt den Are You The One?-Cast immer ganz genau unter die Lupe. Dabei stellt sich manchmal heraus, dass einer ihrer Schützlinge sie besonders überzeugt – wie beispielsweise Anna, aus der gerade abgeschlossenen sechsten Staffel. In einem aktuellen Instagram-Beitrag des Datingformats kommt die Moderatorin nicht mehr aus dem Schwärmen heraus, was die Kandidatin betrifft. "Ich muss sagen, ich bin ja ein sehr großer Fan von Anna. Ich mochte Anna sehr gerne. Ein supernatürliches, wunderschönes Mädchen. Auch gebildet. Und hat trotzdem performt", betont sie.

Daher findet es Sophia wohl auch nicht überraschend, dass Teilnehmer Tano ebenfalls ziemlich angetan von der Studentin ist. Die zwei Reality-TV-Darsteller bandelten bereits während der Sendung miteinander an, schienen zunächst jedoch keine gemeinsame Zukunft zu haben. Beim großen Wiedersehen verkündeten sie dann aber, sich seit dem Jahreswechsel in einer festen Beziehung zu befinden. Und wie sieht die 35-Jährige die Chancen des Paares? "[Ich glaube], dass die beiden wirklich ein richtig gutes Match sein könnten und auch Zukunft hätten", verrät sie.

Tano und Annas Enthüllung, zusammen zu sein, überraschte wohl den ein oder anderen "Are You The One?"-Fan. Der Funke scheint während der Dreharbeiten aber tatsächlich übergesprungen zu sein: Wie das Pärchen preisgab, habe es sich nach der Zeit in Thailand mehrfach getroffen, gemeinsame Reisen unternommen und sogar die Familie des jeweils anderen kennengelernt. Das bedeutet allerdings nicht, dass es leicht war: Laut der Aussage des TikTokers habe er hart daran arbeiten müssen, das Vertrauen seiner Liebsten zu gewinnen. "Das hat Wochen, Monate gedauert", offenbarte er.

Instagram / tanoitaa21 Tano, "Are You The One?"-Kandidat 2025

Instagram / annaoliviax Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

