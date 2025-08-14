Xander mit dabei: Sophia Thomalla disst AYTO-Stars direkt

So kennt man Sophia Thomalla (35) – die Moderatorin nimmt schon zum Auftakt bei Are You The One – Reality Stars in Love kein Blatt vor den Mund. So muss sich Ariel direkt etwas von ihr anhören. "Du bist ja nach Love Fool Mama geworden, hast dich dann Prominent getrennt und dann war Nikola am Ende auch nur einer von The 50", erklärt sie grinsend – Ariel nimmt es aber mit Humor. Der Nächste in der Reihe ist wenig überraschend Xander Stephinger, der bei Make Love, Fake Love alle hinters Licht führte und eigentlich vergeben war. Bei AYTO wolle er aber die große Liebe finden. Darauf erwidert Sophia scharf: "Ja? Müssen die Frauen hier auch Angst haben, dass du sie belügst?"

Mit leicht rotem Kopf verspricht Xander, dass seine Absichten dieses Mal ernst sind. "Ich hab's mir schon gedacht, dass da was kommt, aber trotzdem unangenehm", räumt er nach Sophias verbaler Watsche ein. Der Letzte im Bunde ist Sidar Sahin, der nicht nur bei "Make Love, Fake Love", sondern auch bei Are You The One? sein Glück versuchte. Das klappte jedoch eher schlecht als recht. "Was würdest du denn anders machen als bei AYTO Kids?", scherzt Sophia in seine Richtung. Daraufhin erklärt er, seinen Fokus daraufzulegen, sein Perfect Match zu finden und nicht sich zu verlieben. Diese Antwort sorgt jedoch bei dem Cast für Stirnrunzeln – beides impliziert ja schließlich das Gleiche.

Spätestens seit seinem Auftritt bei "Make Love, Fake Love" 2024 ist Xander kein Unbekannter im Reality-TV mehr. Damals führte er Single-Lady Antonia Hemmer (25) lange erfolgreich an der Nase herum, obwohl er eigentlich vergeben war. Dennoch konnte er die Show gewinnen – doch seine Freundin trennte sich und mit Antonia hielt es nicht lange. Danach kam er mit Influencerin Lilly zusammen und bekam eine Tochter mit ihr. Doch auch diese Beziehung ging fix in die Brüche. Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" soll es mit der großen, treuen Liebe endlich klappen. "Witzig, wenn man bei seinem Partner Eigenschaften sucht, die man selbst nicht mal erfüllen kann", stellte ein Nutzer über Xanders Wunsch amüsiert bei Instagram fest.

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin

RTL / Frank Beer Ariel, "Are You The One – "Reality Stars in Love"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Xander Stephinger, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat