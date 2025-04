Sophia Thomalla gerührt von Mama Simones "Let's Dance"-Tanz

Ein emotionaler Abend bei Let's Dance: Sophia Thomalla (35) ist ins Studio gekommen, um ihre Mutter Simone Thomalla (60) live zu unterstützen. Pünktlich zu Simones 60. Geburtstag tanzt die Schauspielerin eine besondere Choreografie, die eng mit ihrer Tochter verbunden ist. Sie führt den "Iconic Dance" auf, für den Sophia vor 15 Jahren bei der Show die Höchstpunktzahl bekam und gewann. Mit denselben Ohrringen wie damals tritt Simone auf die Bühne und rührt Sophia damit zu Tränen. "Selbst ich werde da sentimental", verrät die Moderatorin, die sichtlich stolz und gerührt die Performance ihrer Mutter verfolgt.

Obwohl Simone für ihre Rumba nur 16 Punkte von der Jury bekommt, zeigt sich Sophia glücklich und voller Bewunderung. Nach der Show äußert sie sich begeistert über den Abend: "Ich bin heute total selig, weil ich bin in einem wunderschönen Studio, meine Mutter sieht wunderschön aus und sie ist kerngesund." Für Sophia ist nicht allein die Punktzahl entscheidend, sondern vielmehr der Moment und die Zeit, die sie mit ihrer Mutter verbringen kann. "Was bin ich eigentlich für eine glückliche Tochter, so eine Mutter zu haben", schwärmt sie im Interview mit RTL und macht ihrer Mutter damit eine rührende Liebeserklärung.

Die enge Bindung zwischen Sophia und Simone ist kein Geheimnis. Mutter und Tochter stehen sich seit jeher sehr nahe und sind dafür bekannt, ein unschlagbares Team zu sein. Schon in der Vergangenheit teilte Sophia immer wieder persönliche Highlights ihrer gemeinsamen Zeit. Simone hingegen hat ihre Tochter von Beginn an unterstützt – sei es bei ihrer Schauspielkarriere oder später bei anderen Projekten. Ihre starke Mutter-Tochter-Beziehung ist ein Vorbild für viele und beweist: Auch in der Welt der Prominenten sind Familie und gegenseitige Unterstützung unbezahlbar.

Getty Images Sophia und Simone Thomalla im Dezember 2022

Instagram / sophiathomalla Sophia und Simone Thomalla

