Fegt Dagi Bee (23) 2018 übers Tanzparkett? Mit mehr als 3,5 Millionen Abonnenten gehört die Neu-Brünette zu den erfolgreichsten YouTuberinnen Deutschlands. Der perfekte Zeitpunkt für eine "Let's Dance"-Teilnahme, schließlich tummelt sich seit Jahren das Who-is-who der deutschen Promiszene in der Show. Dagi klärte jetzt in einem YouTube-Q&A auf, wie sie zum Format steht: "Ich habe schon sehr viele Anfragen bekommen, ‘Let’s Dance’ und noch so andere. Hab aber alles abgelehnt, weil die Zeit dafür nicht da war und ich auch nicht so wirklich Lust hatte, weil es so viele andere Dinge in meinem Leben gibt. Ich hätte jetzt keine fünf Monate Zeit, um tanzen zu lernen, jeden Tag vier, fünf Stunden, nur für diese Sendung."



