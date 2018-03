Bei Love Island wird geflirtet, was das Zeug hält. Doch nicht nur das. Mittlerweile gehen die Kandidaten der RTL II-Koppelshow auch auf Tuchfühlung – zwischen den Laken wird demnach ordentlich geschwitzt. Eine der feuchtfröhlichen Singles war bis vor Kurzem Chethrin Schulze (25). Sie wurde im vergangenen Jahr in der ersten Staffel von Curvy Supermodel bekannt. Was wohl ihre Model-Mama Angelina Kirsch (29) von dem Format hält? Promiflash hat sie gefragt: "Erlaubt ist alles. Wem es nicht gefällt, schaltet weg. Und wem es gefällt, der macht ein bisschen lauter am Fernseher."



