Muss sich Jessica Paszka (27) jetzt warm anziehen? Im Bachelorette-Finale wählte das It-Girl David Friedrich (27), während Johannes Haller keine Rose erhielt. Jetzt will der Ex-Kandidat ein Buch schreiben – etwa über die intimsten Momente mit Jessica? Gegenüber OK! erklärte der Segel-Fan, dass er keine pikanten Details auspacken wolle – dafür sei er zu sehr Gentleman. Stattdessen schwebe ihm etwas anderes vor: "Es ist ein kleiner Einblick in mein Tagebuch, das ich täglich führe und wo ich Erlebnisse, besonders aus meiner intensiven Zeit damals in Marbella, widerspiegele. Verbunden mit den Tipps, die ich jungen Erwachsenen an die Hand geben möchte, für ein erfolgreiches, glückliches und erfülltes Leben." Life-Coaching statt Laken-Geständnisse – Jessica kann wohl erst einmal aufatmen!



