Darauf haben Stephen King-Fans lange gewartet! Seit Kurzem läuft der Grusel-Blockbuster "Es" in den deutschen Kinos. Auch die "Saw"-Reihe geht mit "Jigsaw" am 26. Oktober in die achte Runde. Ex-GZSZ-Beauty Janina Uhse (27) erklärt im Promiflash-Interview, wie wenig sie von solchen Horrorstreifen hält: "'Es' und ‘Saw’, das ist mir… da müsste ich schreiend nach Hause rennen!" Ziemlich unmissverständlich!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de