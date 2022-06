Kurz nach Geburt: Janina Uhse cool mit Kinderwagen unterwegs

Janina Uhse (32) macht eine ziemlich lässige Figur als frischgebackene Mama! Das Leben der GZSZ-Darstellerin wurde vor Kurzem komplett auf den Kopf gestellt: Die Schauspielerin und ihr Partner, ein Journalist aus München, durften ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt begrüßen. Seitdem dreht sich der Alltag der Brünetten komplett um ihren kleinen Wonneproppen. Nun teilte Janina einen coolen Einblick in ihr Leben als Mutter!

Janina teilte einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie ihr Baby in einem Kinderwagen durch die Gegend schiebt. Für den Spaziergang hat die Neu-Mama sich in ein lässiges Outfit gehüllt: Die 32-Jährige trägt ein süßes rotes Kleidchen mit Schlappen und einer Sonnenbrille. Ihr schönstes Accessoire ist jedoch ihr strahlendes Lächeln. "They see me rollin'", schrieb sie zu der Aufnahme, was zu Deutsch so viel wie "Sie sehen mich rollen" bedeutet.

Für den Post erntete Janina eine Menge Komplimente von ihrer Fangemeinde. "Das Mamasein steht dir richtig gut" oder "Wie wunderschön, strahlend und glücklich", schrieben die Nutzer unter anderem unter den Beitrag.

Instagram / janinauhse Janina Uhses Baby

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Juni 2022

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Schauspielerin

