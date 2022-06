"Dickster Bauch": Janina Uhse teilt Throwback-Babybauch-Pic

Janina Uhses (32) Bauch war vor wenigen Wochen noch kugelrund. Eigentlich macht die Schauspielerin aus ihrem Privatleben immer ein großes Geheimnis. Im März dieses Jahres gab sie jedoch bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Die Fans waren daraufhin ganz aus dem Häuschen, als Janina ihnen immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Schwangere gab. Anfang Juni war es dann so weit: Ihr Baby kam auf die Welt. An ihre Zeit mit kugelrundem Bauch erinnert sich Janina trotzdem gerne zurück.

Auf Instagram teilte der Ex-GZSZ-Star nun ein süßes Throwback-Bild. Entspannt sitzt Janina mit einem Sonnenhut auf einem Boot und genießt das schöne Wetter. Ihr blauer, kurzer Jumpsuit setzt ihre runde Babykugel dabei gekonnt in Szene. "Das ist der dickste Bauch, den ich jemals hatte. Am Tag danach war Schluss", betitelte sie den Schnappschuss humorvoll.

Der Beitrag ist voll mit Kommentaren von Fans, die ihr zum Baby gratulieren. "Wunderschön siehst du aus und herzlichen Glückwunsch", schrieb beispielsweise ein Follower. Ein anderer merkte spaßig noch an: "Wie gut, dass er fotografisch festgehalten worden ist."

Janina Uhse, Schauspielerin

Janina Uhse, Schauspielerin

Janina Uhse, April 2022

