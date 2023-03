Urlaub auf Bali: Janine Uhse teilt ein Foto mit ihrem Baby

Kunst und Kultur auf Bali! Die deutsche Schauspielerin Janina Uhse (33) ist im Juni zum ersten Mal Mama geworden: Gemeinsam mit dem Journalisten Tim Gutke durfte die ehemalige GZSZ-Darstellerin einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Die kleine Familie scheint die Zeit zu dritt zu genießen und macht viele Ausflüge zusammen. Nun war Janina mit ihrem Baby in einer indonesischen Kunstausstellung!

In ihrem neuesten Instagram-Beitrag zeigt sich die junge Mutter mit ihrem Sohn inmitten von handbemalter Kunst. Auf dem Spiegel-Selfie sieht man den Kleinen von hinten in einer Babytrage. Janina trägt einen lockeren kurzen Jumpsuit mit Leopardenmuster und hat die Haare zur Hälfte hochgesteckt. Auf den weiteren Bildern sind verschiedene Gemälde, Töpferwaren und Skulpturen zu sehen. Zu der Fotoreihe schrieb sie: "A piece of art? (zu Deutsch: Ein Kunstwerk?)"

In einem kurz davor geposteten Beitrag ging Janina auf ein Zitat ihres Opas ein: "Dass ich das noch erleben darf!" Sie empfinde ihre Zeit mit ihrer kleinen Familie gerade als ein Privileg und schätze es total, an solch wundervollen Orten wie Bali zu sein. "Ich verspüre so viel Dankbarkeit für all die Eindrücke, die wir hier sammeln dürfen: fremde Kulturen und wundervolle Begegnungen mit liebenswerten Menschen", brachte sie ihre Gedanken zum Ausdruck.

Instagram / janinauhse Kunst auf Bali, Indonesien

Instagram / janinauhse Janina Uhse im Juni 2022

Instagram / janinauhse Janina Uhse, April 2022

