Regisseur Andrés Muschietti hat es geschafft: Sein Remake des Stephen King-Schockers "Es" legte vergangenes Wochenende den erfolgreichsten Horrorfilmstart aller Zeiten hin! Wie The Hollywood Reporter berichtete, spielte der Streifen rund um den bösen Clown Pennywise (Bill Skarsgård, 27) stolze 117,2 Millionen Dollar ein! Das schaffte bisher nicht nur kein anderer Gruselfilm, sondern katapultierte ihn offiziell auf Platz drei der erfolgreichsten US-Kinodebüts dieses Jahres – nach "Guardians of the Galaxy Vol. 2" und Die Schöne und das Biest. In Deutschland startet "Es" erst am 28. September.



