Palina Rojinski und Co: Deutsche Stars glänzen in Cannes

Was für ein Hingucker-Auftritt von Palina Rojinski (39) in Cannes! Die Moderatorin posiert in einem Kleid von Designerin Chelsea Jean auf dem roten Teppich der Eröffnungsfeier des Filmfests. Das hochgeschlossene Dress reicht der Beauty bis zum Boden – der transparente Stoff lässt zudem einiges an Haut durchblitzen. Darauf verewigt ist ein wilder Mix an verschiedenen Motiven: Katzen, Hände und Vögel sind unter anderem auf dem Design. In Kombination trägt sie eine schlichte Tasche in Beige und offene Schuhe, die ihre rot lackierten Nägel zur Geltung bringen.

Eine weitere Person darf bei den 77. Filmfestspielen nicht fehlen: Heidi Klum (50). Das Model schreitet in einer eleganten roten Robe an den Fotografen vorbei. Ein tiefer Schlitz setzt die langen Beine der Beauty gekonnt in Szene. Eine lange Schleppe macht den glamourösen Look perfekt. Damit rockt sie bereits den zweiten Look auf dem Filmfest. Vor ihrem roten Dress zeigte Heidi sich in einem sexy schwarzen Kleid, das mit einem transparenten Ausschnitt an der Hüfte für einen heißen Einblick sorgte.

Auch Schauspielerin Janina Uhse (34) lässt sich das Event nicht entgehen. Die frühere GZSZ-Schauspielerin frisiert ihre Haare streng nach hinten – ihre Lippen schminkt sie in einem knalligen Rot. In einem trägerlosen Kleid macht sie ihren Look perfekt. Deutsche Stars sind in diesem Jahr sonst bislang rar in Cannes. Im vergangenen Jahr zeigten sich bekannte Gesichter wie Schauspielerin Veronica Ferres (58), Let's Dance-Star Anna Ermakova (24), Moderatorin Rebecca Mir (32) und Sängerin Vanessa Mai (32) auf dem beliebten Filmspektakel. Von den beliebten Stars fehlte 2024 aber bisher jede Spur.

JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE Heidi Klum in Cannes, Mai 2024

Getty Images Janina Uhse in Cannes, Mai 2024

