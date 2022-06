Janina Uhse (32) ist jetzt offiziell Mama! Im Frühling gab die Schauspielerin bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Seitdem begeisterte die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihre Fans regelmäßig mit Schwangerschafts-Updates – die gerne auch mal ein bisschen lustiger ausgefallen sind. Zuletzt verbrachte die werdende Mutter noch einen entspannenden Babymoon in Südtirol. Jetzt ist mit der Ruhe aber fürs Erste Schluss: Janinas Baby ist da!

Das verkündete sie jetzt ganz stolz auf Instagram: Zu einem ersten Foto mit der Hand ihres Babys schrieb Janina einen kurzen Text. "Und dann kamst du, kleiner Herzensbrecher. Herrlich, wie du nun seit einer Woche Tag und Nacht miteinander verschmelzen lässt und so alles andere gerade nebensächlich wird", schwärmte die Brünette von ihrem Baby. Dem "Herzensbrecher" nach zu urteilen, scheint es ein Junge zu sein! Mehr Details verriet sie bisher nicht.

Ihre Fans und Freunde freuen sich riesig für Janina und gratulieren ihr schon fleißig in den Kommentaren – darunter sind auch ein paar Stars: "Das Schönste", betonte Model Lena Gercke (34), die gerade ihr zweites Kind erwartet. "Oh mein Gott, Janina – das freut mich so sehr für euch! Herzlichen Glückwunsch", jubelte ihr Schauspielkollege Raúl Richter (35).

Instagram / janinauhse Janina Uhses Baby

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Mai 2022

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Schauspielerin

