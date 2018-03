Bewegende Worte von Charlotte Würdig (39)! Seit Kurzem spricht die Moderatorin ganz offen über die wohl schwersten Stunden ihres Lebens: Bevor ihr zweites Kind auf die Welt kam, erlitt sie zwei Fehlgeburten. Bis heute treiben ihr die Schicksalsschläge die Tränen in die Augen. Mit ihrer Ehrlichkeit will sie anderen Betroffenen Mut machen. "Man fühlt sich so allein damit, weil darüber nicht gesprochen wird. Ich wusste nicht, wohin. Das sollte kein Tabu-Thema sein", sagte die Frau von Rapper Sido (36) im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Inzwischen blickt sie positiv in die Zukunft: Man dürfe selbst nach so schlimmen Schicksalsschlägen nicht den Mut verlieren.



