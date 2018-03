Erste Worte nach der harschen Kritik! Wie viele andere Promis ließ sich auch Cathy Hummels (29) das Oktoberfest in München nicht entgehen. An einem Tag entschied sich die Fashion-Expertin für einen extravaganten Look: Zu traditionellen Lederhosen wählte sie Leoparden-Stiefeletten. Ein Outfit, das nicht jedem ihrer Follower gefiel – für Cathy kein Problem. "Ich finde es schon wichtig, dass man irgendwie immer ein Highlight setzt. Und die Leoparden-Boots: Ich bin halt ein richtiger Leo-Fan. Das ist halt Geschmackssache, ob es dem einen gefällt oder nicht. Aber mir hat es gefallen", erzählte sie im Promiflash-Interview bei der Eröffnung vom Oreo-Pop-Up-Store in Berlin. Sie habe den ganzen Look ein bisschen brechen wollen.



