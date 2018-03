Auch an ihrem Geburtstag wurde das Kriegsbeil nicht begraben! Am Sonntag feierte Daniela Katzenberger (31) mit Ehemann Lucas (50) und Töchterchen Sophia (2) ihren 31. B-Day. Doch nicht alle Familienmitglieder ließen sich auf ihrer Party blicken: Nach dem riesigen Streit zwischen Dani und Jenny (25), schwänzte nicht nur ihre Halbschwester, sondern auch Mama Iris (50) den großen Tag der Katze. Die beiden gingen viel lieber gemeinsam in den Zoo.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de