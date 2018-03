Schon die dritte Woche in Folge auf Platz eins der deutschen Charts – warum ist "Señorita" von Kay One (33) und Pietro Lombardi (25) so erfolgreich? Skandal-Rapper Money Boy (36) hat seine Magisterarbeit über Gangsta-Rap in Deutschland geschrieben und steht Promiflash als Experte Rede und Antwort: "Kay One ist halt auch so jemand, der in der Popschiene viel Erfolg hat. Den feiern halt ganz junge Kids und auch ältere Leute, die Rap-Fans sind. Der erreicht halt ein großes Publikum und die sind beide megafame."



