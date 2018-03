YouTube-Star Melina Sophie ist eine echte Kämpfernatur. Sie leidet an Depressionen und teilt dieses Geständnis mit all ihren Followern auf Snapchat. Denn sie will sich und anderen Betroffenen Mut machen: "Habt immer im Hinterkopf, dass es einen Ausweg gibt, und dass es heilbar ist oder auf jeden Fall, dass man es phasenweise besser machen kann. Alles, was ich euch heute Abend sagen wollte. Vielleicht auch ein kleiner Reminder to myself."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de