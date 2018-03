Nicht nur RTL-Moderatorin Birgit Schrowange (59) trägt den Granny-Style mit Stolz: Auch das grauhaarige US-Model Maye Musk feiert den Look. Die Mama von Milliardär und Geschäftsmann Elon Musk (46) bekommt jetzt sogar ihre eigene Beauty-Kampagne bei CoverGirl – und das mit 69 Jahren und als zehnfache Oma! Damit will sie anderen Frauen Mut machen, wie sie im Interview mit der New York Times verriet: "Sie hatten noch nie so ein altes Model wie mich in einer ihrer Kampagnen. Ich werde nächsten April 70. Zu sehen, dass man mit 69 Jahren noch eine eigene Beauty-Kampagne kriegen kann, wird viele Frauen inspirieren."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de