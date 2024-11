Ex oder neue Liebe? Elon Musk mit mysteriöser Frau gesichtet

Elon Musk (53), der umstrittene Unternehmer sowie CEO von Tesla, SpaceX und weiteren Firmen, wurde am Abend des 15. Novembers in Begleitung einer geheimnisvollen Frau gesichtet. Bei einer exklusiven Gala auf dem Anwesen von Donald Trump (78) in Palm Beach, Florida, spazierte er gemeinsam mit ihr und zwei kleinen Kindern entlang des Pools. Die Fotos, die Elons Mutter Maye Musk (76) auf dessen Social-Media-Plattform X teilte, zeigen die Gruppe von hinten und erwecken den Eindruck einer harmonischen Familie.

Die Identität der Frau im roten Kleid sorgt für reichlich Spekulationen. Daily Mail vermutete bereits, dass es sich um Shivon Zilis handele, mit der Elon seine drei jüngsten Kinder hat. Auch der Milliardär selbst teilte ein Foto von dem Abend, auf dem im Hintergrund eine Frau zu sehen ist, die Shivon sehr ähnlich sieht. Die beiden Kinder an ihrer Seite sind aller Wahrscheinlichkeit nach die Zwillinge Azure und Strider, die im November 2021 geboren wurden. Bisher war nur wenig über das aktuelle Verhältnis zwischen Elon und Shivon bekannt, doch ihr gemeinsamer Auftritt wirft nun neue Fragen auf.

Der oft kritisierte Tech-Magnat, der aktuell offiziell als Single gilt, ist bekannt für seine komplexen familiären Verhältnisse. Mit zwölf Kindern von drei verschiedenen Frauen sorgt sein Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Mutter Maye unterstützt ihren Sohn häufig in der Öffentlichkeit und teilt gern den ein oder anderen intimen Einblick in ihre Familienausflüge. Shivon, die vermutete Lady in Red, ist Direktorin bei Neuralink, einem von Elon gegründeten Neurotechnologie-Unternehmen, das sich mit der Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer beschäftigt. Sie hatte in der Vergangenheit laut New York Post angegeben, dass ihre Beziehung zu dem 53-Jährigen rein beruflicher Natur sei und die Kinder durch künstliche Befruchtung entstanden wären, was bereits für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

https://x.com/elonmusk/status/1857456159759687980 Elon Musk, Javier Milei, Donald Trump und weitere Gäste in Palm Beach, Florida, im November 2024

Twitter / Walter Isaacson Shivon Zilis und Elon Musk mit ihren Zwillingen Strider und Azure

