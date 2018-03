Guido Maria Kretschmer (52) und Frank Mutters haben sich nach 32 Jahren glücklicher Beziehung verlobt. In den heimischen vier Wänden hat der Maler dem Shopping Queen-Star die Frage der Fragen gestellt. Und für die Hochzeit, die 2018 auf Mallorca stattfinden soll, hat Guido auch schon ein besonderes Motto. "Ich will eine Wohlfühlparty ohne Dresscode. Es kann auch jemand in Jogginghose kommen, wenn er sich so mag", erklärt der TV-Liebling gegenüber Gala.



