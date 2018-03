Erste Worte nach dem Liebes-Aus! Ende September bestätigte David Friedrich (27), dass er und Jessica Paszka (27) getrennte Wege gehen. Seitdem schwiegen der Drummer und die Bachelorette über die Hintergründe. In einem RTL-Interview brachen die Ex-Turteltauben jetzt erstmals ihr Schweigen! "Wenn man das am Telefon so beendet und darüber nicht mal persönlich spricht, dann ist das halt kein schönes Gefühl", versuchte Jessica zu erklären. Wochenlang wurde spekuliert, dass Seitensprünge zur Trennung geführt haben sollen – damit räumte David jetzt allerdings auf. Der Alltag würde entscheiden, ob eine Beziehung funktioniere oder nicht.



