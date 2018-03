Startet sie jetzt so richtig durch? Seit ihrer Teilnahme bei der diesjährigen Staffel Der Bachelor steht Clea-Lacy Juhn (26) ständig im Rampenlicht und schreitet mit ihrem Liebsten und Ex-Rosenkavalier Sebastian Pannek (31) über die roten Teppiche des Landes. Im Interview mit Promiflash gibt die 26-Jährige jetzt aber zu: Sie will weg aus der Öffentlichkeit! Beruflich hat die hübsche Brünette nämlich ganz andere Pläne: "Ich hab' schon lange gesagt, dass Gastronomie einfach so meins ist und ich dafür einfach so brenne und total Spaß daran habe." Ob sich Clea also bald als Kellnerin versucht?



