Wird es etwa tatsächlich ein Mädchen? Seitdem das britische Königshaus verkündet hat, dass Herzogin Kate (35) Baby Nummer drei erwartet, steht eine essenzielle Frage im Raum: Darf sich das Volk auf einen kleinen Prinzen oder eine Prinzessin freuen? Insider wollen angeblich bereits wissen, dass Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) ein kleines Schwesterchen bekommen. Und auch Kates jüngster Look könnte diese Vermutung stützen. Bei einem Event in London hüllte die Brünette ihren wachsenden Babybauch jetzt nämlich in ein rosafarbenes Langarmdress. Ein deutliches Zeichen?



