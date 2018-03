Ärger im Liebes-Paradies? Ex-Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin Anne Wünsche (26) und ihr Verlobter Henning Merten schockten kürzlich mit der News: Ihre Hochzeit liegt auf Eis. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen. Sind die jungen Eltern überhaupt noch glücklich? Bei einer Autogrammstunde in Berlin brachten die zwei gegenüber Promiflash endgültig Licht ins Dunkel: "Bei uns ist noch alles in Ordnung, wir sind immer noch verliebt, wie am ersten Tag", erklärte Anne. Und auch ihr Liebster erzählte: "Ja, klar, ist alles okay. Mega, alles gut."



