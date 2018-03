Ex-Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin Anne Wünsche (26) hat ihre Hochzeit auf Eis gelegt! Im Sommer 2016 stellte ihr Liebster Henning Merten die Frage aller Fragen. Seither planten die zwei schon eifrig den großen Tag – bis jetzt. Denn die YouTuberin verriet nun, dass die Hochzeit vorerst nicht stattfindet. Kriselt es etwa bei Anne und ihrem Schatz? Bei der Premiere von "My Little Pony" in Berlin plauderte die 26-Jährige im Promiflash-Interview die Gründe für den akuten Planungsstopp aus: "Wir haben es, ehrlich gesagt, erst mal auf Eis gelegt, weil es einfach zu viel Arbeit ist, zu viel Vorbereitung und ich einfach das Gefühl habe, ich möchte nicht so viel Geld für einen Tag ausgeben. [...] Wenn heiraten, dann vielleicht nur standesamtlich."



