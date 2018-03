Im Dezember 2016 gab Ana Ivanovic (29) das Ende ihrer Tennis-Karriere bekannt. Sofort wurde danach gemunkelt, dass sie nun eine Familie mit Ehemann Bastian Schweinsteiger (33) gründen wolle. Ein Babybauch ist zwar noch nicht in Sicht, Anas Figur hat sich dennoch verändert. Davon erzählte sie jetzt in einem Interview mit Bunte: "Ich habe sehr schnell Muskeln abgebaut und bin nicht mehr ganz so stark. Mein Körper hat sich verändert, aber nicht zum Schlechten. Es gefällt mir. Ich bin viel weiblicher geworden."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de