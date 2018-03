Machen die zwei etwa eine Ehekrise durch? Pink (38) und Carey Hart (42) sind seit elf Jahren verheiratet. Ihre gemeinsamen Kinder Willow Sage (6) und Jameson Moon spannen die beiden neben ihren Jobs total ein. Da bleibt offenbar auch die intime Zweisamkeit auf der Strecke, wie die Musikerin im Gespräch mit The Guardian ehrlich zugab: "Manchmal macht man Zeiten durch, in denen man ein Jahr lang keinen Sex hatte. Ist das der Sex-Tod? Ist das das Ende von allem? Will ich ihn? Will er mich?"



