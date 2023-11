Nach abgesagten Konzerten: Pink wieder zurück auf der Bühne!

Sie ist wieder zurück! Pink (44) begeistert schon seit einigen Monaten Tausende von Fans mit den aufregenden Shows ihrer Welttournee. Doch kürzlich musste die "So What"-Interpretin mehrere Konzerte absagen: Erst hatte es einen medizinischen Notfall in ihrer Familie gegeben, dann war sie selbst erkrankt. Jetzt hat Pink ihre Atemwegserkrankung aber überstanden – und feiert ihr Tour-Comeback so fit wie eh und je!

Am Wochenende glänzte die 44-Jährige gleich zwei Tage hintereinander im New Yorker Madison Square Garden. "Hab die Party angefangen", schreibt sie unter ein paar Instagram-Fotos des Auftritts, auf dem sie in einem schicken Glitzerbody performt. Pink scheint wieder bei bester Gesundheit zu sein, denn alle akrobatischen Elemente ihrer Show zog sie strahlend durch: Ein Schnappschuss zeigt beispielsweise, wie die Zweifachmama von zwei Akrobaten in der Luft gehalten wird, während sie singt.

Bei dem Auftritt saß ein Gast im Publikum, über den sich die Sängerin wohl ganz besonders gefreut hat: Schauspielerin Bette Midler (77)! "Ach du meine Güte. Ich liebe diese Frau, ihre Stimme, ihren Witz. [...] Es gibt einfach nicht die richtigen Worte, um auszudrücken, wie zauberhaft ich dich finde", meint Pink unter einem Selfie, was sie und die Hocus Pocus-Darstellerin im Backstage-Bereich zeigt.

Getty Images Pink bei ihrer Trustfall-Tour

Getty Images Pink im Mai 2021

Instagram / pink Pink mit Bette Midler Im November 2023

