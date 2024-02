Pink stoppt Konzert, als die Wehen bei einem Fan einsetzen!

Eine ungewöhnliche, aber schöne Überraschung auf Pinks (44) Konzert! Die Sängerin ist seit Jahren erfolgreich im Showgeschäft tätig. Bis heute begeistert sie ihre Fans mit einem Ohrwurm nach dem anderen. Diese performt die Songwriterin auf ihren fulminanten Konzerten auf der ganzen Welt. Auch aktuell singt die US-Amerikanerin ihre Hits wie "Just Give Me A Reason" in ausverkauften Hallen. Während ihres Auftritts in Sydney kam es nun zu einem Zwischenfall – im positiven Sinne!

Wie unter anderem Mirror berichtet, unterbricht Pink ihr Konzert in Sydney. Denn bei einem schwangeren Fan setzen während der Show plötzlich die Wehen ein. "Sie hat das Baby nicht schon bekommen, oder? Ist das Baby da?", soll die 44-Jährige auf der Bühne die Menge gefragt haben. Die Frau bekommt ihren Nachwuchs nicht im Stadion – Helfer setzen sie so schnell es ging in einen Rollstuhl und bringen sie aus der Halle in Richtung des nächstgelegenen Krankenhauses. "Herzlichen Glückwunsch", soll Pink ihr noch nachgerufen haben.

Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass so etwas auf einem von Pinks Konzerten passierte. Bereits im vergangenen August setzten die Wehen bei einem Fan ein. "Obwohl die Familie nicht in den Genuss des Konzerts kam, sagen sie, dass sie das größte Geschenk von allen erhalten haben – einen gesunden kleinen Jungen", verkündete das zuständige Krankenhaus damals auf Facebook.

Getty Images Pink bei der Veröffentlichung von "Trustfall"

Getty Images Pink im November 2022

Getty Images Pink im Februar 2023

