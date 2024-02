Kein Einlass: Pink wurde von australischem Klub abgewiesen!

Damit hat sie nicht gerechnet. Pink (44) ist aktuell auf ihrer "Summer Carnival"-Tour in Australien unterwegs. Bei ihren Konzerten waren in letzter Zeit die wildesten Dinge passiert. In Sydney war es zu einem medizinischen Notfall gekommen, als eine schwangere Zuschauerin ihre Wehen bekam und die Show unterbrochen werden musste. Nun geschah ein weiterer Zwischenfall in Down Under: Pink kam nicht am australischen Türsteher vorbei!

Ohne Ausweis schafft es selbst ein Superstar nicht in den Klub. Ein Augenzeuge berichtete dem Manly Observer von dem unangenehmen Zwischenfall. Zwar soll die "So What"-Interpretin eine Reservierung gehabt haben, allerdings habe sie sich nicht ausweisen können und sei deshalb nicht in die beliebte Location gekommen. Die Sängerin soll aber kein Drama aus der Sache gemacht haben. Der Augenzeuge erzählte: "Nicht ein einziges Mal hat sie sich aufgespielt. Sie war wirklich nett, obwohl sie ein wenig verärgert war, dass sie nicht reinkommen durfte."

Pinks Liebe zum Kontinent wird diese Erfahrung wohl kaum bremsen. Berichten zufolge soll sie sich dort sogar einen Wohnsitz aufbauen wollen. Auf Instagram schrieb sie zum Start der Tournee: "Danke, schönes Australien, dass du unser zweites Zuhause bist."

Getty Images Pink im Juni 2023

Getty Images Pink im Mai 2021

Getty Images Pink bei den American Music Awards 2022

Hättet ihr an Pinks Stelle die Promikarte gespielt und euren Wikipedia-Artikel gezeigt? Ja, natürlich! Nee, das macht es nur noch peinlicher... Abstimmen Ergebnis anzeigen



