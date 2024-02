Altersdiskriminierung? Pink soll Bühnenshow verboten werden

Pink (44) setzt sich durch. Seit über 20 Jahren gehört sie bereits zu den großen Namen in der Musikbranche. Bekannt ist die Sängerin vor allem für die atemberaubende Show samt Stunts, die sie den Fans auf der Bühne bietet. Doch ihre Kunststücke sind nicht nur körperlich anstrengend und risikoreich – der Kampf beginnt schon damit, eine Versicherung für Pink zu finden!

Die "Just Give Me a Reason"-Interpretin hat jetzt preisgegeben, wie schwer es ist, ihre Bühnenshow von den Versicherungsmaklern genehmigen zu lassen. Wie Daily Telegraph berichtet, sollten ihr schon oft Stunts verboten werden! Doch das lässt sich Pink nicht gefallen: "Ich habe ihnen gesagt, dass sie altersdiskriminierend sind." Sie sei genervt von der Doppelmoral. "Sie hatten ja auch kein Problem damit, als ich 25 war. Jetzt bin ich stärker, ich bin in der besten Form meines Lebens", erklärt die Performerin.

Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum Pinks aktuelle Tour fast ins Wasser gefallen wäre. Wegen eines familiären Notfalls musste die zweifache Mutter Ende des vergangenen Jahres einige Termine absagen. Nun soll jedoch alles nach Plan weiterlaufen.

Getty Images Pink im Juni 2023

ActionPress Pink, Bolton, London

Getty Images Pink bei den American Music Awards 2022

