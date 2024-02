Fans sind begeistert: Pink holt ihre Tochter auf die Bühne!

Pink (44) ist nicht mehr aus dem Musik-Business wegzudenken: Seit Jahren begeistert die US-Amerikanerin die Fans mit ihrer außergewöhnlichen Stimme. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Singles gehört sie zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart. Derzeit befindet sich die "Funhouse"-Interpretin mitten in ihrer "Summer Carnival 2024"-Tournee – bei einem Konzert in Sydney überrascht Pink die Fans nun mit einem ganz besonderen Gast!

Bei ihrer Show im Allianz Stadion holt die Sängerin ihre Tochter Willow Sage Hart (12) zu sich auf die Bühne! Vor einem sichtlich beeindruckten Publikum gab das Mutter-Tochter-Duo das Lied "Cover Me in Sunshine" zum Besten. Auf Instagram finden sich zahlreiche Kommentare, die den Auftritt von Willow in den höchsten Tönen loben. "Sie hat sich zu dieser wunderschönen, lächelnden jungen Dame entwickelt, die mit ihrer Stimme einfach die Herzen erobert", schwärmt ein Fan. "Willow hat eine schöne Stimme und jeder im Publikum hat dieses Duett heute Abend geliebt", lautet ein weiterer begeisterter Kommentar.

Doch der niedliche Auftritt ihrer Tochter ist nicht das Einzige, was diesen Abend wohl unvergesslich werden lässt: Wie Mirror berichtet, unterbricht Pink ihr Konzert für eine schwangere Frau, deren Wehen plötzlich einsetzen. "Sie hat das Baby nicht schon bekommen, oder? Ist das Baby da?", soll die 44-Jährige auf der Bühne die Menge gefragt haben. Helfer, die sofort zur Stelle waren, bringen die Schwangere dann in einem Rollstuhl in das nächstgelegene Krankenhaus.

Getty Images Pink, Sängerin

Getty Images Pink mit ihrer Tochter Willow, August 2017

Getty Images Pink bei einem Konzert in Atlanta, September 2023

