Pinks Tochter Willow überrascht mit raspelkurzen Haaren!

Sie hat es gewagt! Pinks (44) älteste Tochter Willow Sage Hart (12) tritt immer mehr in die Fußstapfen ihrer Mama. Die Sängerin veröffentlichte im Jahr 2018 zusammen mit ihrer berühmten Mutter den Song "A Million Dreams (Reprise)", der Teil des Soundtracks des Films "The Greatest Showman" ist. 2021 landete sie mit "Cover Me in Sunshine" ihren nächsten Hit und stürmte die Charts. Jetzt zeigt sich Willow mit abrasierten Haaren.

Auf Instagram teilt Pink einige Schnappschüsse, die die 44-Jährige und ihre Tochter in Australien zeigen. Die Zwölfjährige scheint sich von ihrer blonden Wallemähne verabschiedet zu haben und trägt die Haare nun raspelkurz. Das Mutter-Tochter-Duo traf den Fußballstar Lydia Williams während Pinks "Summer Carnival"-Tour. Die Fußballerin schenkte den Sängerinnen lila Trikots mit deren Namen auf der Rückseite. Glücklich lächelt Willow neben ihrer Mama und der Fußballerin in die Kamera.

Ihre Fans feiern den neuen Look: "Wow, Willow ist zu einer schönen jungen Frau herangewachsen", schreibt ein Fan unter den Instagram-Beitrag. "Ich finde es toll, dass Willow ihren Kopf rasiert hat!", meint ein weiterer. "Willow ist so ein wunderschönes, süßes Mädchen, genau wie ihre Mama", ergänzt ein anderer.

Anzeige

Instagram / pink Willow Sage Hart, Pink und Lydia Williams in Australien

Anzeige

ActionPress Willow Sage Hart und Pink

Anzeige

Getty Images Pink, ihre Tochter Willow und Carey Hart, August 2017

Anzeige

Wie findet ihr Willows neue Frisur? Ich finde sie supercool! Nicht mein Geschmack. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de