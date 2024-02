Hitzewelle: Mehrere Fans fallen bei Pinks Show in Ohnmacht

Pink (44) tourt aktuell durch Australien. Mit ihren aufwendigen Stunts auf der Bühne dürfte die Popsängerin bei jedem ihrer Konzerte ganz schön ins Schwitzen kommen. Doch dieses Mal traf es nicht nur sie: Dank der brütenden Hitze in Adelaide wurde die Show für alle Beteiligten anstrengend. Für einige Fans war die Hitzewelle jedoch einfach zu viel. Bei Pinks Auftritt sollen einige Zuschauer in Ohnmacht gefallen sein...

Bei ihrem Konzert am Dienstagabend kletterten die Temperaturen auf über 30 Grad Celsius. "Hoffentlich wird euch kälter, wenn ihr mich in einer Jacke seht", rief Pink in die schwitzende Menge. Mehrfach fragte sie nach, wie es ihren Fans ginge. Einige Konzertgänger sollen Kreislaufzusammenbrüche oder sogar einen Hitzschlag erlitten haben, wie Daily Mail berichtet. Jedoch sei man im Stadion in Adelaide gut vorbereitet gewesen – viele Einsatzkräfte waren unterwegs und konnten allen Betroffenen schnell helfen.

Pink ist nicht die einzige Künstlerin, die auf ihrer Tour in Australien zuletzt mit dem Wetter zu kämpfen hatte. Auch Taylor Swift (34) kann davon ein Lied singen: In der vergangenen Woche musste das Stadion in Sydney sogar kurz vor Beginn ihres Konzertes evakuiert werden.

Getty Images Pink, US-amerikanische Sängerin

Getty Images Pink im November 2022

Getty Images Taylor Swift im März 2023

