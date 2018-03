Roberto Blanco (80) stellte vergangene Woche auf der Frankfurter Buchmesse seine Autobiographie vor. Während der Präsentation kam es jedoch plötzlich zum Eklat: Seine Tochter Patricia (46) erschien, griff ihn an und beschimpfte ihn. Der Grund für ihren Ausraster: Ihr Vater erzählt in seinem Werk von zahlreichen Affären und gibt öffentlich zu, dass er seine Ex-Frau Mireille und ihre Mutter mehrere Male betrogen hatte! Ein paar Tage sind nach dem Vorfall vergangen. Bereut der Reality-Star inzwischen seine überhitzte Reaktion? Die Antwortet lautet: nein! Das stellte die 46-Jährige mit ihrem neuesten Facebook-Beitrag ganz deutlich klar: “Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien" (zu Deutsch: Ich bereue nichts), schrieb sie zu einem Selfie.



