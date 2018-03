Was läuft denn nun zwischen Sarah (25) und Pietro Lombardi (25)? Gerade erst ist ein Foto aufgetaucht, dass die beiden gemeinsam in einem Fitnesstudio zeigt. Die Fans der Noch-Eheleute spekulieren sofort – die Gerüchteküche brodelt. Wagt das ehemalige DSDS-Traumpaar etwa ein unerwartetes Liebes-Comeback? Pietro spricht in einem neuen Interview mit der Bild jetzt Klartext: "Wir sind kein Paar mehr – und werden es auch nie wieder werden. Wir werden nie wieder zusammenkommen."



