Die vergangenen beiden Jahre waren – und sind noch immer – schwer für Fiona Erdmann (29). Im Januar 2016 starb ihre geliebte Mutter mit nur 56 Jahren. Im Juli dieses Jahres kam Fionas Noch-Ehemann Mohammed bei einem Motorradunfall ums Leben. Im Promiflash-Interview erklärte das Model nun, ob es an ein Leben nach dem Tod glaubt: "Also, ich würde mir wünschen, dass man irgendwann seine verstorbenen Menschen wiedertrifft, aber ob man das nun wirklich tut und in welcher Ebene und in welcher Form, das weiß man natürlich nicht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de