Darauf haben die Fans gewartet! Helene Fischer (33) veröffentlicht ihr erstes Musikvideo seit drei Jahren. Nach ihrem Megahit "Atemlos durch die Nacht" lieferte die Schlager-Queen zwar etliche Erfolgssongs, aber keinen neuen Clip. Heute war es dann endlich so weit: Seit zehn Uhr ist das Video zu dem Partykracher "Achterbahn" auf YouTube verfügbar. Und die Geduld der Fangemeinde wird belohnt: Die 33-Jährige zeigt sich in den Szenen so sexy wie nie – nackte Tatsachen inklusive!



